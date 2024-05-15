Парламент Грузии принял закон об «иноагентах». Президент пообещала наложить на него вето

CentralAsia (CA) - Парламент Грузии принял в третьем («редакционном») чтении закон «О прозрачности внешнего влияния», сообщает «Грузия Online».

84 депутата от правящей партии «Грузинская мечта» и союзной ей фракции «Сила народа» проголосовали за закон. 30 депутатов от оппозиции выступили против.

Тем самым спорный закон вступил в силу, но президент Саломе Зурабишвили обещала наложить на него вето, поскольку он, по мнению главы государства, закрывает Грузии путь в ЕС и повернет страну в сторону России. Однако правящее большинство имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть вето президента.

В Тбилиси на площади перед парламентом вновь прошли протесты. За неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство задержаны 13 человек.

Закон «О прозрачности внешнего влияния» предусматривает, что неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организаций, проводящих интересы иностранной силы» и заполнять годовую финансовую декларацию. За уклонение грозит штраф в размере 25 тыс. лари (около $9,5 тыс.).