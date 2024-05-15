КЧС снова предупредил о селях в Таджикистане

- Таджикистан, общество
- 12:02, 15 мая 2024
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в ближайшие сутки на территории ряда районов республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области сохранится угроза схода селей, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков.
КЧС снова напоминает жителям и гостям страны быть осторожными в эти дни у водоемов и в горах.
«Важно быть осторожными при передвижении через перевалы и горные дороги, при сборе лечебных трав, дров, на рыбалке и охоте», - говорится в сообщении.
В этой связи, КЧС призывает туристов совместно составить туристические маршруты и горные походы.
Населению комитет напоминает о важности проведения работ по расчистке селесбросов, рек, саев, каналов, расположенных вблизи или на территории мест проживания.