Иранский режиссер Расулоф бежал из страны после назначенного ему 8-летнего срока заключения

Мохаммад Расулоф

CentralAsia (CA) - Иранский режиссер Мохаммад Расулоф тайно покинул родину после того, как тегеранский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Осужденный сам написал о побеге в соцсетях, сообщает издание IndieWire.

Данное СМИ приводит полный текст заявления Расулофа, который по понятным причинам не уточняет, где именно он проживает сейчас. Режиссер лишь уточнил, что после долгого и сложного путешествия он прибыл в Европу.

Иранец также пишет, что мысль покинуть родину появилась после сообщений адвокатов о том, что апелляционная инстанция подтвердила приговор и ему грозит арест.

«У меня не было много времени, чтобы принять решение. Мне пришлось выбирать между тюрьмой и выездом из Ирана. С тяжелым сердцем я выбрал изгнание. В сентябре 2017 года Исламская республика конфисковала мой паспорт. Поэтому мне пришлось тайно покинуть Иран», — пояснил режиссер.

Хотя Расулоф добавил, что его приговор еще можно назвать мягким, потому что власти Исламской республики порой выносят более жестокие и странные решения. Он привел в пример историю молодого рэп-исполнителя Тумаджа Салехи, который сидит за решеткой в ожидании смертной казни.

«Масштабы и интенсивность репрессий достигли такой степени жестокости, что люди каждый день ожидают новостей об очередном чудовищном преступлении правительства», — написал Расулоф.

Режиссер затронул тему своего фильма «Семя священного инжира», за который и угодил под суд. По его словам, вся съемочная группа подвергалась давлению со стороны властей: у оператора отобрали оборудование, звукорежиссеру запретили выехать в Канаду, некоторым актерам пришлось срочно покинуть Иран. На допросах силовики заставляли членов съемочной команды уговорить Расулофа снять картину с Каннского фестиваля.

«Несмотря на огромные ограничения, с которыми я, мои коллеги и друзья столкнулись при создании фильма, я попытался создать кинематографическое повествование, которое далеко от повествования, в котором доминирует цензура в Исламской республике, и ближе к его реальности. <…> Свободу слова следует защищать громко и ясно», — резюмировал режиссер.

«Семя священного инжира» — лента, рассказывающая об антиправительственных протестах в Иране, будет впервые продемонстрирована широкой публике в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая.

Причем адвокат режиссера Бабак Пакния рассказал французским СМИ, что Расулоф намерен отправиться в Канны и лично представлять свой проект.

О новом приговоре Расулофу стало известно на прошлой неделе. Согласно вердикту тегеранского суда, режиссеру назначили восемь лет лишения свободы, порку, штраф и конфискацию имущества.

Адвокат уточнял, что причиной уголовного преследования стали публичные заявления его подзащитного, а также создание им художественных и документальных фильмов, которые, по мнению властей, являются «примером сговора с намерением совершить преступление против безопасности страны».

В 2020 году Расулоф получил главный приз Берлинале за фильм «Зла не существует», который рассказывает четыре истории, связанные темой свободы в условиях тирании.

В том же году на родине режиссера приговорили к одному году лишения свободы за «пропаганду против государственной системы».