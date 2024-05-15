экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстанский дипломат в ОАЭ избивал жену: Возбуждено уголовное дело по факту истязания
Сакен Мамаш
Сакен Мамаш
Предыстория: Супруга казахстанского дипломата сообщила о регулярном насилии со стороны мужа. В МИД Казахстана сделали заявление

CentralAsia (KZ) -  В отношении казахстанского дипломата Сакена Мамаша завели уголовное дело по статье «Истязание», сообщил вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепёха.

«Дело мы возбудили по факту истязаний. По нему (советник посольства Сакен Мамаш): пока не могу сказать, где он сейчас находится. Материалы направлены на экспертизу, по результатам уже будет приниматься процессуальное решение. Надо провести допросы, опросы и всё остальное», – сказал Игорь Лепёха в ответ на вопрос корреспондента Informburo.kz.

По словам вице-министра, меру пресечения в отношении дипломата смогут санкционировать только после завершения экспертизы.

По статье 110 УК РК «Истязание» Сакену Мамашу может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее супруга дипломата Карина Мамаш заявила о том, что 5 мая Сакен Мамаш избил её и её сестру, которая приехала к ним в гости. После этого МИД РК отозвал дипломата из ОАЭ в Казахстан из-за обвинений в домашнем насилии.

9 мая женщина вернулась в Астану. Для безопасности Карина с детьми поселились в кризисном центре.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com