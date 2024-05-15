Казахстанский дипломат в ОАЭ избивал жену: Возбуждено уголовное дело по факту истязания

Сакен Мамаш

CentralAsia (KZ) - В отношении казахстанского дипломата Сакена Мамаша завели уголовное дело по статье «Истязание», сообщил вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепёха.

«Дело мы возбудили по факту истязаний. По нему (советник посольства Сакен Мамаш): пока не могу сказать, где он сейчас находится. Материалы направлены на экспертизу, по результатам уже будет приниматься процессуальное решение. Надо провести допросы, опросы и всё остальное», – сказал Игорь Лепёха в ответ на вопрос корреспондента Informburo.kz.

По словам вице-министра, меру пресечения в отношении дипломата смогут санкционировать только после завершения экспертизы.

По статье 110 УК РК «Истязание» Сакену Мамашу может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее супруга дипломата Карина Мамаш заявила о том, что 5 мая Сакен Мамаш избил её и её сестру, которая приехала к ним в гости. После этого МИД РК отозвал дипломата из ОАЭ в Казахстан из-за обвинений в домашнем насилии.

9 мая женщина вернулась в Астану. Для безопасности Карина с детьми поселились в кризисном центре.

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