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Население США начнёт сокращаться. Без притока мигрантов смертность превысит рождаемость, - Конгресс
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  К 2040 году смертность в США превысит рождаемость, и без хорошего притока мигрантов население страны начнет сокращаться.

Об этом говорится в отчете Управления Конгресса США по бюджету от 13 мая. Это федеральное учреждение в составе законодательного органа предоставляет конгрессменам экономическую информацию, оценки и прогнозы.

Авторы документа также считают, что совокупный государственный долг Соединенных Штатов в 2054 году достигнет 172% ВВП, а федеральная задолженность в ближайшие десять лет составит 116%.

При этом еще в минувшем году управление прогнозировало, что объем госдолга к 2053 году достигнет 181% ВВП. В документе поясняется, что эксперты решили сократить ожидаемый показатель в связи с принятыми администрацией президента Джо Байдена шагами по стабилизации американской экономики.

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