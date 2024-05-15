Циклон зальет Казахстан дождями, - синоптики

CentralAsia (KZ) - На большей части территории Казахстана погода 16-18 мая ожидается неустойчивой из-за влияния южного циклона, сообщили в «Казгидромете».

Циклон принесёт ливни с грозами и градом. На юге республики эти погодные явления прогнозируют в течение всего периода, на востоке – в начале, на юго-западе – с середины, на северо-западе – к концу периода.

На севере и северо-востоке страны 16-17 мая ожидаются прекращение осадков и потепление до +18...+25 градусов днём.

«В отдельных районах севера и северо-востока по ночам сохранится отрицательная температура. Благодаря тёплому юго-западному потоку температурный фон постепенно вернётся в рамки майского климата», – отметили в гидрометцентре.

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