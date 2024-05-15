Российские войска сменили тактику наступления в Харьковской области, - ISW

CentralAsia (CA) - Темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области за последние сутки замедлились, пишет в сводке американский Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, характер наступательной активности российских войск соответствует оценке, согласно которой приоритетом войск РФ является создание буферной зоны в районе границы, а не более глубокое проникновение в Харьковскую область.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил во вторник, что ситуация в Харьковской области начала стабилизироваться после развертывания дополнительных украинских подразделений и начала оборонительных действий с их стороны.

Источники с обеих сторон также сообщали, что российские войска применяют новую тактику — используют небольшие штурмовые группы (не более пяти человек) для проникновения на украинские позиции, после чего объединяются с другими небольшими группами в более крупные ударные группы, пишет Институт.

Однако использование небольших штурмовых групп может привести к большим потерям и замедлению общих темпов наступления, пишет ISW.

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич предположил, что только за последние сутки российские войска потеряли на этом направлении до 1 740 солдат. ISW отмечает, что не может подтвердить эту цифру независимо, но предполагаемый показатель потерь может соответствовать общему снижению темпов наступательных операций, который наблюдался 14 мая.

Если темпы наступления останутся относительно низкими, российские силы, вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и создании буферной зоны в приграничном районе, а не на продвижении дальше в область, заключают эксперты.