Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: МВД Казахстана начало проверку действий задержавших Бишимбаева полицейских

CentralAsia (KZ) - Правоохранители начали проверку действий сотрудников полиции при задержании экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Игорь Лепёха.

В кулуарах мажилиса он уточнил, что записи с видеожетонов изъяли после окончания суда для проверки.

«Да, уже проверка проводится. По результатам мы вам сообщим», – сказал Игорь Лепёха на вопрос корреспондента Informburo.kz.

9 апреля в суде показали видео с камеры жетона полицейского, на котором запечатлено, как задерживали Куандыка Бишимбаева. Сотрудники полиции на улице сняли с него наручники, дали закурить. Во время отправки в отделение полиции при разговоре с подсудимым один из правоохранителей, уточняя детали произошедшего, спросил о Салтанат Нукеновой: «То есть она сама нозила, да?».

После Игорь Лепёха уточнял, что правомерность действий полицейских проверят. Однако для этого необходимо дождаться окончания судебного процесса, чтобы изъять видео с жетонов.

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