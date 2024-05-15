Сильный дождь прогнозируется в Алматы

CentralAsia (KZ) - По прогнозу синоптиков, в Алматы с вечера 16 мая ожидается проливной дождь, местами выпадет до 20 мм осадков, сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города.

«Коммунальные службы города приведены в готовность. Для предупреждения подтоплений в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевыми инструментами. Заготовлено 2,3 тыс. мешков с песком», - заверили в ведомстве.

В акимате добавили, что при необходимости количество рабочих и спецтехники будет увеличено.

В связи с ухудшением погодных условий жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от походов в горы, водителям – не парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач, а во избежание подтоплений горожан просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

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