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Эрдоган прокомментировал сообщения о заговоре, заявив, что власти знают «кукловодов»
Предыстория: Эрдоган провел экстренное заседание после сообщения о госперевороте

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал расследование в отношении сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в подготовке госпереворота. Он заявил, что властям хорошо известно, кто стоит за предполагаемым заговором, пишет En Son Haber.

Эрдоган поднял эту тему на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития. «Мы прекрасно знаем кукловода и того, кто написал эту пьесу»,— сказал он, но не привел никаких деталей. Эрдоган подчеркнул, что Турция «не попадёт в эту ловушку». Он пообещал, что «спрос будет со всех, кто выйдет за рамки» закона.

Турецкие СМИ писали, что вчера, 14 мая, в рамка дела были проведены обыски по местам жительства нескольких отстраненных сотрудников полиции. Они обвиняются в причастности к преступной группировке «Айхан Бора Каплан». На этом фоне в органах внутренних дел Турции якобы произошли массовые увольнения. Лидер партии турецких националистов Девлет Бахчели заявил, что речь идет о попытке госпереворота по аналогии с событиями 2016 года. Сообщалось, что Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста.

В 2016 году в Турции произошла попытка государственного переворота, которая была подавлена уже спустя несколько часов. В результате столкновений по всей стране погибли 241 человек и более 2 тыс. получили ранения.

По подозрению в организации путча и причастности к нему в Турции были арестованы более 40 тыс. человек. Режим чрезвычайного положения был введен в стране на несколько месяце

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