Минобороны России сообщило о взятии села Работино в Запорожской области и сел Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

- Азия и мир, политика
- 18:11, 15 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Минобороны РФ в ежедневной сводке заявило, что российские военные взяли под контроль село Работино в Запорожской области.
Как утверждается, Работино полностью контролируется бойцами группировки войск «Днепр».
Также в Минобороны России объявили о взятии двух населенных пунктов на Харьковском направлении (Глубокое и Лукьянцы).
Российские военные сообщили, что сбили в зоне боевых действий истребитель МиГ-29 ВСУ.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотных летательных аппаратов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, «Ураган» и «Ольха», — говорится в сообщении Минобороны России.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанска украинские войска отошли «для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь».