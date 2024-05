Неизвестный расстрелял премьер-министра Словакии Роберта Фицо

CentralAsia (CA) - Неизвестные стреляли в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он, по предварительной информации, ранен. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Местная пресса сообщает, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел с заседания правительства, и что сейчас его везут на вертолете в больницу в Братиславе.



В Фицо стреляли из толпы, когда он вышел к публике после выездного заседания правительства в городе Хандлова. По словам очевидцев, премьер-министр упал, его быстро увезли на машине.

Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот.

Женщина, стоявшая недалеко от Фицо, сказала газете Denník N, что видела кровь у премьера на голове и груди.

Официальной информации о ранениях и состоянии премьера пока нет.

Стрелявший, по информации словацкой прессы, был задержан на месте.

The Prime Minister of Slovakia has been taken to hospital after being SHOT



The Prime Minister of Slovakia has been taken to hospital after being SHOT

The suspected attacker has been detained and will be questioned shortly