Путин впервые прокомментировал смену министра обороны России

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел встречу с командующими войсками военных округов, на котором присутствовали секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр обороны Андрей Белоусов. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Владимир Путин заявил, что назначение Белоусова на пост министра обороны России «не в последнюю очередь» связано с ростом расходов на оборону. По его словам, Белоусов сможет «вписать» экономику армии в общую экономику страны.

Кроме того, Путин утверждает, что Белоусов по его личному поручению уделял внимание разработкам двойного назначения, в том числе занимался развитием производства беспилотников.

Путин добавил, что в Генштабе «перестановок нет и не планируется». Этот блок боевой работы у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается», — заявил президент России.

12 мая Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в отставку с поста министра обороны и назначил его секретарем Совбеза РФ. В этот же день Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы военного ведомства.