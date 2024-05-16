7-летняя монголка завоевала три золотые медали на чемпионате мира по шахматам

CentralAsia (MNG) - 14 мая 2024 года министр образования и науки Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн поздравил Аз-Эрдэнэ Нямдаваа, завоевавшую три золотые медали среди девочек в возрасте до 7 лет на чемпионате мира ФИДЕ по шахматам среди школьников в Лиме, Перу.

На чемпионате мира по шахматам среди школьников в этом году Аз-Эрдэнэ выступала в категории U7 среди девочек и опередила 40 участниц, выиграв 3 золотые медали в блиц-, рапиде и стандартном вариантах.

В чемпионате мира ФИДЕ по шахматам среди школьников 2024 года, который охватывал шесть возрастных категорий, приняли участие 1200 шахматистов из 26 стран, в том числе 11 шахматистов из Монголии.

Учрал Баярсайхан одержал восемь побед и одно поражение, завоевав золотую медаль в категории U7 среди мальчиков. Нандинжигуур Чинзориг одержала шесть побед и две ничьи в категории U9 среди девочек, а также завоевала золотую медаль. В категории юношей U15 мастер ФИДЕ Содбилэг Наранболд набрал 7,5 балла и завоевал серебряную медаль, а кандидат в мастера спорта Буянхишиг Батпэлдэн завоевала бронзовую медаль в категории U13 среди девушек.

Министр образования и науки Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн поздравил Аз-Эрдэнэ и ее отца - тренера Нямдаваа, а также членов сборной Монголии с успешным участием в Чемпионате и пожелал успехов в будущих турнирах.

Нямдаваа является тренером шахматного клуба «Хөх Монгол» Хубсугульского аймака. Ньямдаваа упомянул, что все трое его детей играют в шахматы, а старшие брат и сестра Аз-Эрдэнэ являются чемпионами страны. Далее он отметил, что в Хубсугульском аймаке есть дети, более одаренные, чем Аз-Эрдэнэ.

Девочка Аз-Эрдэнэ начала заниматься шахматами в четыре года и с тех пор добилась замечательных успехов, завоевав три золотые и две бронзовые медали на национальном чемпионате Монголии по шахматам.

источник: middleasiannews.com

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