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КПП Маньчжурия отработал более 1700 грузовых поездов Китай-Европа

CentralAsia (MNG) -  Железнодорожный КПП Маньчжурия, являющийся крупнейшим сухопутным КПП КНР, по состоянию на среду обслужил с начала года в общей сложности 1724 грузовых поезда Китай-Европа, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Харбинского управления Китайской государственной железнодорожной корпорации.

Объем грузоперевозок через КПП, расположенный в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/, за период с 1 января 2024 года составил 184 тыс. TEU /20-футовый контейнерный эквивалент/, увеличившись на 0,8% в годовом исчислении.

Маршруты грузовых поездов Китай-Европа, проходящие через КПП Маньчжоули, связывают 60 городов КНР с 13 зарубежными странами, включая Россию, Польшу и Германию, данными поездами перевозятся такие товары, как электротехнические изделия, продукты питания и автотранспортные средства.

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