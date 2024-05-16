экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии насчитывается более 983,5 тыс. домохозяйств

CentralAsia (MNG) -  К настоящему моменту в Монголии насчитывается более 983,5 тыс. домохозяйств. Об этом говорится в сообщении Национального статистического комитета страны, выпущенном в среду по случаю Международного дня семьи.

При этом большинство домохозяйств в Монголии состоит из трех, четырех или пяти человек, отмечается в заявлении.

Монголия отмечает Международный день семьи с 2003 года, после того как Великий Государственный Хурал /парламент/ страны утвердил политику развития семьи. С тех пор ученые и исследователи обсуждают семейные проблемы и пути их решения в Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com