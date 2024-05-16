В Монголии насчитывается более 983,5 тыс. домохозяйств

CentralAsia (MNG) - К настоящему моменту в Монголии насчитывается более 983,5 тыс. домохозяйств. Об этом говорится в сообщении Национального статистического комитета страны, выпущенном в среду по случаю Международного дня семьи.

При этом большинство домохозяйств в Монголии состоит из трех, четырех или пяти человек, отмечается в заявлении.

Монголия отмечает Международный день семьи с 2003 года, после того как Великий Государственный Хурал /парламент/ страны утвердил политику развития семьи. С тех пор ученые и исследователи обсуждают семейные проблемы и пути их решения в Монголии.

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