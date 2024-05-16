В Монголии начали праздновать 85-летие победы советско-монгольских войск на Халхин-Голе

CentralAsia (MNG) - Открытие юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, прошло в городе Чойболсан - столице аймака (региона) Дорнод. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в мэрии города.

«Река Халхин-Гол находится в нашем аймаке, где в мае 1939 года начались первые бои после того как японские солдаты открыли огонь по монгольскому пограничному отряду. Поэтому у нас есть традиция начинать в мае организацию мероприятий, посвященных советско-монгольской победе», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее информации, в этом году в Чойболсане прошел торжественный парад воинских частей с демонстрацией рукопашного боя, а также концерт. В администрации аймака Дорнод напомнили, что именно здесь родилась и выросла последняя оставшаяся в живых участница сражений на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чэмидцэрэн. «В 2024 году ей исполнилось 100 лет. Она в 15 лет добровольно вступила в армию, где служила военной медсестрой. Наша знаменитая землячка была почетным гостем на недавнем праздничном приеме в честь дня Победы в посольстве России», - отметили в администрации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения