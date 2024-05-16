Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. Он встретился с Си Цзиньпином

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Это первый зарубежный визит Путина после переизбрания на пост президента России.

Визит Владимира Путина продлится два дня. 16 мая он будет в Пекине, а 17 мая посетит административный центр провинции Хэйлунцзян город Харбин.

Владимир Путин прибыл на церемонию официальной встречи председателем КНР Си Цзиньпином, которая проходит на площади Дома народных собраний в Пекине.