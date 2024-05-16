Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. Он встретился с Си Цзиньпином
- Азия и мир, политика
- 9:29, 16 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Это первый зарубежный визит Путина после переизбрания на пост президента России.
Визит Владимира Путина продлится два дня. 16 мая он будет в Пекине, а 17 мая посетит административный центр провинции Хэйлунцзян город Харбин.
Владимир Путин прибыл на церемонию официальной встречи председателем КНР Си Цзиньпином, которая проходит на площади Дома народных собраний в Пекине.
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