Покушение на премьера Словакии Фицо: Вице-премьер говорит, что угрозы жизни нет

CentralAsia (CA) - Получившего тяжелые ранения в результате покушения премьера Словакии Роберта Фицо успешно прооперировали, сообщил вице-премьер страны Томаш Тараба.

«Насколько мне известно, операция, к счастью, прошла успешно. Думаю, в итоге он выживет. В настоящее время угрозы для его жизни нет»,— рассказал Тараба «Би-би-си». По его словам, Фицо получил тяжелые ранения. Одна из пуль прошла через желудок.

Газета Plus пишет, что операция длилась почти четыре часа. После нее, по информации издания, политика ввели в искусственную кому. В таком состоянии он будет находиться около 24 часов.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы. Политика с огнестрельными ранениями на вертолете доставили в больницу города Банска-Бистрицы. Нападавший — 71-летний Юрай Цинтула — признался, что совершил покушение по политическим мотивам. По разным данным, мужчина выстрелил в премьера около пяти раз. Сейчас он задержан.