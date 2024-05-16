В Таджикистане ввели уголовную ответственность за колдовство и гадание

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CentralAsia (TJ) - В Уголовный Кодекс Таджикистана добавлена статья за занятие колдовством и гаданием. Об этом сообщает официальное издание парламента страны «Садои мардум».

В сообщении говорится, что уголовная ответственность по новой, 240-й статье («Занятие колдовством и гаданием») наступает, если эти действия совершены в течение года со дня наложения за аналогичное правонарушение административного наказания. При этом, какое именно наказание предусмотрено по этой статье, не уточняется.

Также в тексте говорится о пересмотре аналогичной статьи в Кодексе об административных правонарушениях: размер штрафа теперь увеличен, а в качестве альтернативного наказания предусмотрено административное лишение свободы. При этом ни размер штрафа, ни сроки лишения свободы депутаты также не называют.

Как уточняет издание «Азия-Плюс», ранее штраф по административной статье за занятие колдовством составлял от 40 до 50 показателей для расчетов — от 2880 до 3600 сомони (от $264 до $330). В случае повторных нарушений в течение года размер штрафа повышался до 60-100 показателей для расчетов — от 4320 до 7200 сомони (от $396 до $660).

Отмечается, что статья 240 Уголовного кодекса Таджикистана по состоянию на ноябрь 2023 года имеет иное название — «Организация или содержание казино, игровых столов и автоматов с денежным выигрышем».

Власти Таджикистана в этом году объявили борьбу с колдовством. В апреле МВД республики сообщило о том, что знахарей и колдунов будут принуждать к обязательному труду на срок до 6 месяцев.

Причиной тому, по мнению правоохранительных органов, является «низкое сознание некоторых суеверных людей и злоупотребление этим со стороны недобропорядочных граждан». В связи с этим жертвами мошенников становится все больше таджикистанцев.

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