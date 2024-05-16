Комиссии Армении и Азербайджана подписали протокол-описание отрезков делимитации

CentralAsia (CA) - Комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации подписали протокол-описание отрезков линии границы между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана. Пограничники двух стран разместятся на согласованных участках в ближайшие восемь–девять дней, уточнили в аппарате премьер-министра Армении.

Переговоры комиссий прошли под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. «В ходе встречи обсудили проделанную работу и согласовали совместно составленное с учетом уточнения координат описание отрезков линии границы между населенными пунктами»,— сообщила пресс-служба МИД Армении.

Речь идет о границах между селами Баганис (Армения)—Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения)—Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения)—Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения)—Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Уточняется, что координаты линии границы были уточнены «с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Агентству «Арменпресс» в аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщили, что в ближайшие восемь–девять дней на согласованных участках границы в Тавушской области будут размещены армянские и азербайджанские пограничники. «В самой чувствительной части Киранца — чуть позже, потому что там некоторые детали подлежат дополнительному уточнению»,— приводит агентство слова собеседника в аппарате премьера.