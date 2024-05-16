Таджикистан накроет пыльная буря, - синоптики

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 16 мая в южных и центральных районах Хатлонской области, в районах республиканского подчинения и в городе Душанбе прогнозируется пыльная буря.

Как сообщает Агентство по гидрометрологии страны, буря станет причиной загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами (пылью), частицами размером 10 мкр (Рm-10) и 2,5 мкр (Рm-2,5).

В этой связи Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана просит население уделить особое внимание больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и гипертонией.

КЧС также напоминает о необходимости влажной уборки в помещении и ношения медицинских масок.

Простые рекомендации во избежание несчастных случаев:

пить больше жидкости, желательно, чистой воды.

по возможности держать окна закрытыми. Если все же откроете окна, то можно завешивать их увлажненными сетками или марлей.

при возможности увлажнять воздух, чтобы избежать сухости слизистой носа. Очень важно делать промывание носа и полоскание полости рта.

не рекомендуется носить контактные линзы. При раздражении глаз нужно прополоскать их искусственными или натуральными слезами.

тем, кто страдает бронхиальной астмой и хроническим бронхитом, рекомендуется не уменьшать дозу лекарств, всегда иметь при себе ингалятор и при ухудшении состоянии обратиться к врачу.

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