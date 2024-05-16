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Таджикистан накроет пыльная буря, - синоптики

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане 16 мая в южных и центральных районах Хатлонской области, в районах республиканского подчинения и в городе Душанбе прогнозируется пыльная буря.

Как сообщает Агентство по гидрометрологии страны, буря станет причиной загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами (пылью), частицами размером 10 мкр (Рm-10) и 2,5 мкр (Рm-2,5).

В этой связи Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана просит население уделить особое внимание больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и гипертонией.

КЧС также напоминает о необходимости влажной уборки в помещении и ношения медицинских масок.

Простые рекомендации во избежание несчастных случаев:

  • пить больше жидкости, желательно, чистой воды.
  • по возможности держать окна закрытыми. Если все же откроете окна, то можно завешивать их увлажненными сетками или марлей.
  • при возможности увлажнять воздух, чтобы избежать сухости слизистой носа. Очень важно делать промывание носа и полоскание полости рта.
  • не рекомендуется носить контактные линзы. При раздражении глаз нужно прополоскать их искусственными или натуральными слезами.
  • тем, кто страдает бронхиальной астмой и хроническим бронхитом, рекомендуется не уменьшать дозу лекарств, всегда иметь при себе ингалятор и при ухудшении состоянии обратиться к врачу.
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