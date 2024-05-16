Мэр Тбилиси заявил о попытках внешних сил устроить переворот в Грузии

CentralAsia (CA) - Генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя акции протестов, заявил, что внешние силы пытаются совершить в стране переворот.

«Конечно, есть попытка извне устроить переворот, революцию в стране. Примером тому являются даже те иностранцы, которые пришли на митинг»,— сказал Каладзе в эфире телеканала «Рустави-2».

Вчера, 15 мая, в Тбилиси перед зданием парламента прошел очередной митинг против принятого закона об иноагентах. В акции приняли участие прибывшие в Грузию с визитом главы МИД Латвии, Эстонии, Литвы и Исландии Байба Браже, Маргус Цахкна, Габриэлюс Ландсбергис и Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир.

Комментируя присутствие зарубежных министров на митинге, Каха Каладзе сказал: «Это не дружба, это враждебность и попытка внедрения поляризации в стране. Как вы себе представляете, если бы наш министр иностранных дел прибыл в Ереван и принял участие в митинге оппозиции? Какое было бы отношение? Мы должны называть вещи своими именами».

14 мая парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем чтении. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что наложит на него вето. При этом парламент может обойти его, если большинство депутатов проголосуют против решения президента. У партии «Грузинская мечта», которая инициировала законопроект, в парламенте 84 места из 150.