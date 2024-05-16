В Узбекистане 16−22 мая ожидаются дожди с грозами, местами сильные
- Узбекистан, погода
- 11:21, 16 мая 2024
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CentralAsia (UZ) - По территории Узбекистана 16−22 мая временами пройдут дожди, в отдельных районах сильные, грозы. Экстренное оповещение об этом опубликовал Узгидромет.
Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможен пыльный поземок.
В связи с ожидаемыми сильными дождями 16−22 мая по предгорным и горным районам Узбекистана:
- в Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Кукдалинскому, Китабскому, Шахрисабзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
- в Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
- в Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кушрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;
- в Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;
- в Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
- в Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;
- в Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
- в Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
- в Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад возможны селе-паводковые явления.
Граждан, живущих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.
По территории Узбекистана в дождливые дни возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий, отметили в Узгидромете.
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