Спикер Госдумы заявил, что приезжающие на работу в РФ должны знать русский язык. В Узбекистане в ответ предложили ввести ограничения для незнающих узбекский язык

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CentralAsia (CA) - Трудовые мигранты, приезжающие в Россию, должны знать русский язык, уважать традиции и культуру страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РБК.

«Нам важно, чтобы к нам приезжали работать со знанием русского языка, уважая наши традиции, нашу культуру. А история, она у нас общая, думаю, что никто не забыл ее», — сказал Володин. Он призвал работать с дружественными России странами и создавать там условия для обучения граждан русскому языку и тому, что «пригодится им в жизни для реализации уже здесь».

По мнению спикера Госдумы, «многие проблемы произрастают из-за того, что на территории страны, откуда приехал человек сюда на работу, он не учил язык». «Мы должны этого не допустить», — подчеркнул он.

В ответ на это депутат вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Кадыров высказал своё предложение по поводу знания узбекского языка.

«Конечно, те, кто собирается работать в России, должны знать русский язык, но это не значит, что русские, живущие в Узбекистане, не должны знать узбекский язык! Граждане всех национальностей, проживающие в Узбекистане, должны знать узбекский язык», - написал он своём телеграм-канале.

По его мнению, нужно законодательно определить узбекский язык, как обязательный для изучения гражданами. Ещё одно предложение Кадырова касалось оказания госуслуг.

«Мы должны сделать невозможным для человека, не знающего узбекский язык, не только работу на государственной службе, но и пользование государственными услугами», - написал депутат.