Си Цзиньпин: Отношения России и Китая стали эталоном для крупных держав

CentralAsia (CA) - В Пекине в Доме народных собраний прошли переговоры глав России и Китая в расширенном составе. Си Цзиньпин заявил Владимиру Путину, что отношения двух стран выдержали испытания и стали эталоном для крупных держав, передает «Синьхуа».

«В новом походе мы намерены, как всегда, быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами»,— сказал Си. Он подчеркнул, что Китай намерен «последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами» и общими усилиями «отстаивать международное равенство и справедливость».

Председатель КНР считает, что отношения с Россией за последние три четверти века «закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной обстановкой». По его мнению, это взаимодействие стало «эталоном отношений между крупными державами и соседними странами». Си отметил, что эти отношения «давались совсем нелегко и заслуживают самого бережного охранения».

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что отношения двух держав не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. «Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене»,— сказал Владимир Путин. Он отметил, что у Москвы и Пекина наработан «солидный багаж практического сотрудничества». «В 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг хороших показателей — $227 млрд»,— добавил президент.

Путин находится с первым после вступления в должность государственным визитом в Пекине 16–17 мая.