Токаев призвал страны Центральной Азии вовлекать Афганистан в региональные связи

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступая на встрече секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий. По его мнению, в фокусе общего внимания должен находиться Афганистан.

«В первую очередь, речь идет о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием. В этой связи в фокусе нашего общего внимания должен находиться Афганистан. В данной стране происходят сложные разнонаправленные процессы. Надо признать, в этой стране налицо определенные признаки стабилизации, оживления экономической ситуации», - сказал президент.

С другой стороны, по его словам, остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье.

«На наш взгляд, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И здесь многое зависит от скоординированной позиции наших стран. Считаем актуальным создание в нашей стране Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся разобщить страны региона.

«Хочу заверить, что мы решительно отвергаем подобные подходы и попытки. В целом у наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Убежден, только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию наших братских народов», - заявил он.

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