Путин и Си подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнерства

CentralAsia (CA) - Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершены. Они продолжались около двух с половиной часов и прошли сначала в узком, затем в расширенном составе, сообщает Кремль.

После их завершения главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего было подписано десять документов о сотрудничестве между двумя странами.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее говорил, что это совместное заявление РФ и КНР является развернутым документом, в нем больше 30 страниц. В документе отмечен «особый характер двусторонних отношений» и обозначены «пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка».

Государственный визит Владимира Путина в Пекин продлится с 16 по 17 мая. В российскую делегацию входят министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и Юрий Ушаков. Запланирован неформальный ужин президента РФ и председателя КНР с участием некоторых членов делегаций.