Анхцэцэг завоевала лицензию на Олимпийские игры в Париже

CentralAsia (MNG) - Монгольская красавица Анхцэцэг Мөнхжанцан завоевала лицензию на Олимпийские игры в Париже.

В 2022 году заслуженная спортсменка Монголии, двукратная бронзовая призерша чемпионата мира Анхцэцэг Мөнхжанцан победила в весовой категории до 87 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте, Узбекистан.

На год ранее Анхцэцэг заняла четвертое место на Олимпийских играх в Токио в категории до 87 килограммов.

Так, она примет участие в 4-й Олимпиаде.

источник: middleasiannews,com

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