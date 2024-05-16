Анхцэцэг завоевала лицензию на Олимпийские игры в Париже
CentralAsia (MNG) - Монгольская красавица Анхцэцэг Мөнхжанцан завоевала лицензию на Олимпийские игры в Париже.
В 2022 году заслуженная спортсменка Монголии, двукратная бронзовая призерша чемпионата мира Анхцэцэг Мөнхжанцан победила в весовой категории до 87 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте, Узбекистан.
На год ранее Анхцэцэг заняла четвертое место на Олимпийских играх в Токио в категории до 87 килограммов.
Так, она примет участие в 4-й Олимпиаде.
источник: middleasiannews,com
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