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Операцию по поиску пропавших без вести монгольских альпинистов приостановили из-за непогоды

CentralAsia (MNG) -  Поиски пропавших альпинистов в Гималаях: операцию приостановили из-за плохой погоды

Неблагоприятная погода затрудняет розыск пропавших без вести альпинистов.

Операция по поиску пропавших без вести монгольских альпинистов со вчерашнего дня приостановлена из-за плохой погоды. Никаких следов до сих пор. Четыре шерпа задействованы для поисково-спасательной операции, двое застряли в CIV, двое достигли CIII.

источник: middleasiannews,com

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