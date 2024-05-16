Операцию по поиску пропавших без вести монгольских альпинистов приостановили из-за непогоды
- Монголия, происшествия
- 15:51, 16 мая 2024
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CentralAsia (MNG) - Поиски пропавших альпинистов в Гималаях: операцию приостановили из-за плохой погоды
Неблагоприятная погода затрудняет розыск пропавших без вести альпинистов.
Операция по поиску пропавших без вести монгольских альпинистов со вчерашнего дня приостановлена из-за плохой погоды. Никаких следов до сих пор. Четыре шерпа задействованы для поисково-спасательной операции, двое застряли в CIV, двое достигли CIII.
источник: middleasiannews,com
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