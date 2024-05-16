В Таджикистан приедет глава МИД Китая

Ван И

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с официальным визитом Таджикистан. Визит состоится по приглашению главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, сообщает МИД Таджикистан.

Сообщается, что дипломат будет находиться в Таджикистане 17-18 мая.

Ожидается, что в рамках визита Ван И обсудит с таджикской стороной укрепление и развитие двусторонних отношений между странами.

Запланированы его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Одним из ключевых моментов визита будет подписание Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел на ближайшие два года (2024-2025).

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