В Таджикистан приедет глава МИД Китая
- Таджикистан, политика
- 16:08, 16 мая 2024
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Ван И
CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с официальным визитом Таджикистан. Визит состоится по приглашению главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, сообщает МИД Таджикистан.
Сообщается, что дипломат будет находиться в Таджикистане 17-18 мая.
Ожидается, что в рамках визита Ван И обсудит с таджикской стороной укрепление и развитие двусторонних отношений между странами.
Запланированы его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Одним из ключевых моментов визита будет подписание Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел на ближайшие два года (2024-2025).
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