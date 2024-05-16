экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистан приедет глава МИД Китая
Ван И
Ван И

CentralAsia (TJ) -  Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с официальным визитом Таджикистан. Визит состоится по приглашению главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, сообщает МИД Таджикистан.

Сообщается, что дипломат будет находиться в Таджикистане 17-18 мая.

Ожидается, что в рамках визита Ван И обсудит с таджикской стороной укрепление и развитие двусторонних отношений между странами.

Запланированы его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Одним из ключевых моментов визита будет подписание Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел на ближайшие два года (2024-2025).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com