Путин объяснил, почему выбрал для первого зарубежного визита Китай

CentralAsia (CA) - Китайский лидер Си Цзиньпин после его переизбрания на пост председателя КНР в марте прошлого года в рамках первого зарубежного визита посетил Россию, поэтому российский президент Владимир Путин после избрания также выбрал Китай для первой поездки. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Пекине.

По словам Путина, выбор Си Цзиньпином в качестве первого зарубежного визита России подтверждает «высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений». «Логично, что свой первый после официального вступления в должность президента России зарубежный визит я совершил именно в Китай. Конечно, здесь есть определенный символизм, но не только: эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны и помогают нам сверять часы», — сказал он.

Путин добавил, что партнерство России и Китая стало образцом того, «как должны выстраиваться связи между государствами-соседями».

7 мая прошла инаугурация Путина. По данным ЦИК, он победил на выборах в марте с результатом 87,28% при явке 77,49%. С визитом в Китае Путин находится 16–17 мая.

В начале первых трех президентских сроков Путин ездил в соседние страны — в 2000 году в Беларусь, в 2004 году в Украину и в 2012 году вновь в Беларусь. Первым государственным визитом четвертого срока Путина была поездка в Австрию в июне 2018 года.