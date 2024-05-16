экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане застрелили медведя, проникшего на территорию школы. Видео

CentralAsia (UZ) -  В узбекских социальных сетях распространилось видео, на котором видно бегающего медведя и убегающих от него людей.

По данным Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, медведь 15 мая проник в махаллю «Жаннатмакон» Сариасийского района Сурхандарьи.

Животное проникло на территорию жилых домов, поставив под угрозу жизни людей, говорится в сообщении.

«Медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников ОВД, ранив его. Также медведь проник на территорию школы №74, где в этот момент находились ученики. Медведь был агрессивен и угрожал жизни школьников, ввиду чего потребовались оперативные меры, и хищник был застрелен», — заявили в министерстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com