В Узбекистане застрелили медведя, проникшего на территорию школы. Видео
- Узбекистан, происшествия
- 17:48, 16 мая 2024
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- Обновлено: 17:55, 16 мая 2024
CentralAsia (UZ) - В узбекских социальных сетях распространилось видео, на котором видно бегающего медведя и убегающих от него людей.
По данным Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, медведь 15 мая проник в махаллю «Жаннатмакон» Сариасийского района Сурхандарьи.
Животное проникло на территорию жилых домов, поставив под угрозу жизни людей, говорится в сообщении.
«Медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников ОВД, ранив его. Также медведь проник на территорию школы №74, где в этот момент находились ученики. Медведь был агрессивен и угрожал жизни школьников, ввиду чего потребовались оперативные меры, и хищник был застрелен», — заявили в министерстве.
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