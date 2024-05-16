В Узбекистане застрелили медведя, проникшего на территорию школы. Видео

CentralAsia (UZ) - В узбекских социальных сетях распространилось видео, на котором видно бегающего медведя и убегающих от него людей.

По данным Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, медведь 15 мая проник в махаллю «Жаннатмакон» Сариасийского района Сурхандарьи.

Животное проникло на территорию жилых домов, поставив под угрозу жизни людей, говорится в сообщении.

«Медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников ОВД, ранив его. Также медведь проник на территорию школы №74, где в этот момент находились ученики. Медведь был агрессивен и угрожал жизни школьников, ввиду чего потребовались оперативные меры, и хищник был застрелен», — заявили в министерстве.