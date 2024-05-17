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В Пекине состоялся концерт монгольской классической музыки

CentralAsia (MNG) -  Посольство Монголии в Пекине организовало 15 мая 2024 года концерт «Ночь классической музыки» в рамках серии мероприятий по популяризации Монголии и празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем.

В концерте приняли участие музыканты Монгольской консерватории Оюун-Эрдэнэ Ганбат, Номингуа Батбаяр, Амармэнд, Даваахуу и Галбадрах Дашхуу. Они исполняли произведения известных композиторов, в том числе Ф.Шопена, В.А. Моцарт, Ш. Гуно, А. Пьяццолла, а также известные монгольские композиторы Дамдинсурэн Билэг, Шарав Бямбасурэн, Хангал Зундуй и Чулуун Жамъян.

Этот концерт стал первым мероприятием классической музыки, проведенным в Монгольском культурно-информационном центре посольства. На мероприятии присутствовали представители монгольской и китайской общин, а также послы и дипломаты более чем 40 стран.

источник: middleasiannews.com

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