РФ и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по газопроводу через Монголию

CentralAsia (MNG) - Россия рассчитывает на подписание контракта по строительству газопровода «Сила Сибири - 2» в Китай через Монголию в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы планируем также в ближайшее время все-таки закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд куб. м газа через территорию Монголии. Есть еще другие новые проекты» , — сказал он.

В конце декабря 2023 года Новак сообщал, что идет окончательное согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта «Сила Сибири - 2» между

«Газпромом» и китайской CNPC. Также ведутся проектно-изыскательские работы по прокладке участка «Сила Сибири - 2» по территории Монголии.

«Сила Сибири - 2» - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.

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