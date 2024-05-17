В Забайкалье на форуме обсудят развитие сотрудничества РФ, Монголии и КНР в рамках ВЭФ

CentralAsia (MNG) - Развитие сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией обсудят на Забайкальском внешнеэкономическом форуме «Новые горизонты - 2024», который пройдет 19-20 июля в Чите и Агинском Бурятском округе. Форум станет выездным мероприятием Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили журналистам в Фонде Росконгресс.

«Участники форума "Новые горизонты - 2024», в числе которых гости из Китая, Монголии и других стран, затронут широкий круг тем, посвященных всестороннему развитию международного сотрудничества. Уверен, проведение форума даст новый импульс дальнейшему укреплению межгосударственной кооперации на региональном уровне, наращиванию торгового оборота между Россией и странами-партнерами, налаживанию социокультурных связей, а также развитию конгрессно-выставочной деятельности в регионе», - приводятся в сообщении слова заместителя директора Фонда Росконгресс, директора ВЭФ Игоря Павлова.

Во время деловой программы форума «Новые горизонты - 2024» планируется обсудить медицинский и оздоровительный туризм, инвестиционный потенциал, международные туристические маршруты, а также взаимодействие в развитии внутреннего и международного туризма. Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией». Примут участие в мероприятии представители российских и зарубежных органов власти и бизнес-сообществ.

Также на форуме запланирована культурная программа. Состоится международная выставка искусств «На Великом чайном пути», театрализованное представление «Встреча трех стран - Россия, Китай, Монголия» и торжественное открытие скульптуры «Котел дружбы трех стран». Кроме того, участникам форума презентуют традиционные изделия и сувениры от мастеров Забайкалья.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения