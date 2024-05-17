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Внешнеторговый оборот Монголии вырос на 8% в январе-апреле 2024 года

CentralAsia (MNG) -  Внешнеторговый оборот Монголии в январе-апреле 2024 года вырос на 8% в годовом исчислении, до 8,4 млрд долларов США. Об этом в четверг сообщил Национальный статистический комитет страны.

По данным ведомства, за указанный период положительное сальдо внешнеторгового баланса Монголии достигло 1,5 млрд долларов США.

На рост экспорта главным образом повлиял экспорт минеральных продуктов, включая увеличение экспорта угля и медного концентрата.

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