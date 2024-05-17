«Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков», - Зеленский о российском наступлении

CentralAsia (CA) - Президент Украины Зеленский заявил, что для эффективной обороны Харькова нужны две американские системы ПВО Patriot.

«Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков... Все, что нам нужно, — это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут», — цитирует Зеленского ABC News.

Отвечая на вопрос встретившегося с президентом в Харькове корреспондента ABC News Джеймса Лонгмана, виноваты ли США в обострении ситуации на харьковском направлении, Зеленский сказал, что виноват весь мир.

«Это мир виноват. Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь», — сказал президент Украины.

Корреспондент ABC News сказал Зеленскому, что многих американцев беспокоит то, какие суммы выделяются в США Украине.

«Эти деньги не передаются Украине, — ответил Зеленский. — Это деньги, потраченные на американские фабрики, на создание американских рабочих мест… И мы боремся не только за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна».

Зеленского также спросили, что он думает о недавнем визите в Киев госсекретаря США Блинкена. «Зеленский замялся, я почувствовал его разочарование», — пишет Лонгман.

«Диалог – это хорошо, – сказал ему президент Украины. — Но нам нужна помощь сейчас».

«Здесь, рядом с жестокими боями на фронте, возникает ощущение, что этот визит был не больше, чем публичной демонстрацией поддержки», — делится своими харьковскими впечатлениями корреспондент ABC News.