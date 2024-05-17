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В Казахстане ввели запрет на въезд педофилам и экстремистам
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам миграции и уголовно-исполнительной системы. Он предусматривает запрет на въезд в страну террористам, экстремистам и педофилам. Также власти смогут отказать в предоставлении гражданства Казахстана лицам, которые не знают казахский язык на элементарном уровне, сообщает Акорда.

Какие нормы предусматривает закон:

  • Уголовная ответственность за порчу систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания;
  • Для лиц, переселяющихся в регионы, определенные правительством, предусмотрено предоставление земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства;
  • Предусмотрено предоставление материальной помощи переселенцам и членам их семей в качестве государственной поддержки в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по найму жилья, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности;
  • Предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана — совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории Казахстана;
  • Введены инвесторская многократная виза и виза для обладателей востребованных профессий, которые предоставляют право получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане;
  • Установлен запрет на въезд в страну лицам, причастным к экстремистской или террористической организации, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующее положение в ОПГ, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров.

Законом также предусмотрены другие поправки, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере миграции населения.

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