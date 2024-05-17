Суд в Москве продлил арест восьмерым обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе»

CentralAsia (CA) - Басманный районный суд Москвы до 22 августа продлил арест восьмерым обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Среди них Саидакрам Рачабализода, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзова и Шамсидин Фаридуни. Все четверо обвиняются в исполнении теракта.

Также продлили арест четверым предполагаемым соучастникам дела о теракте в «Крокусе» — Назримаду Лутфуллои, Якубджону Юсуфзоде, Мухаммаду Шарипзоде и Джумахону Курбонову.

По версии следствия, Лутфуллои переводил деньги террористов из криптовалюты в рубли, Юсуфзода перечислял средства за проживание исполнителей атаки, Курбонов — отвечал за средства связи. Мухаммада Шарипзоду следствие называло одним из участников подготовки теракта, но не называло чем именно он занимался.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. 4 мужчин стреляли по людям из огнестрельного оружия и подожгли концертную площадку. 145 человек погибли, больше 500 пострадали.