Пентагон не подтверждает сообщения СМИ об отправке американских войск в Украину

Военный конвой переправляется из Германии в Польшу в рамках учений НАТО

CentralAsia (CA) - Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США не планируют направлять на Украину инструкторов для обучения ВСУ. Незадолго до этого The New York Times (NYT) опубликовала материал со словами главы Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна-младшего.

«Мне ничего не известно о такой возможности»,— ответила на вопрос журналистов госпожа Сингх во время брифинга, трансляцию которого на YouTube вело Associated Press.

The New York Times (NYT) вчера писала, что союзники по НАТО постепенно приближаются к решению об отправке военных инструкторов в Украину для обучения украинских войск. «Это станет еще одним шагом к размытию предыдущей красной линии и может более непосредственно вовлечь Соединенные Штаты и Европу в войну», - пишет газета.

«Нехватка солдат на Украине достигла критической точки, а ее положение на поле боя в последние недели серьезно ухудшилось, поскольку Россия ускорила свое наступление, чтобы воспользоваться задержками в поставках американского оружия. В результате украинские официальные лица обратились к своим американским коллегам и коллегам из НАТО помочь обучить 150 000 новобранцев ближе к линии фронта для более быстрого развертывания.

Пока Соединенные Штаты ответили «нет», но генерал Чарльз К. Браун-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил в четверг, что развертывание инструкторов НАТО кажется неизбежным. «Со временем мы доберемся до этого», — сказал он.

На данный момент, по его словам, усилия внутри Украины поставят под угрозу «группу инструкторов НАТО» и, скорее всего, будут означать решение, использовать ли ценные средства ПВО для защиты инструкторов вместо критически важной украинской инфраструктуры вблизи поля боя. Генерал Браун проинформировал журналистов в своем самолете по пути на встречу НАТО в Брюсселе».