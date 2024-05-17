Франция отправляет войска на тихоокеанскую территорию и обвиняет Азербайджан в поддержке протестующих Новой Каледонии

CentralAsia (CA) - Французское правительство заявило, что отправляет войска в Новую Каледонию — расположенную в Тихом океане заморскую территорию Франции, где в понедельник начались массовые беспорядки, пишет «Би-би-си».

Военные будут обеспечивать безопасность расположенных в Новой Каледонии портов и главного аэропорта территории, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил на территории чрезвычайное положение и заявил, что власти будут жестко отвечать на любые проявления насилия. Власти ввели в Новой Каледонии комендантский час и запретили китайскую социальную сеть TikTok.

Беспорядки в Новой Каледонии начались после того, как парламент Франции принял закон об изменении порядка выборов в местное законодательное собрание. Согласно поправкам, которые были окончательно утверждены в среду, право голоса получат жители Франции, которые жили в Новой Каледонии в течение 10 лет.

Это вызвало недовольство многих канаков — коренного населения Новой Каледонии, которые опасаются, что теперь их политическое влияние будет снижено.

В результате столкновений, которые начались в понедельник, после решения парламента Франции, было убито по меньшей мере четыре человека, в том числе от огнестрельных ранений скончались три канака и сотрудник полиции.

Местные жители громили магазины и поджигали государственные учреждения в столице территории Нумеа. Ранения получили сотни людей, в том числе около 100 полицейских, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Сообщается, что группы местных жителей вступали в перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов.

В среду беспорядки продолжались, несмотря на объявленный во вторник комендантский час и запрет массовых собраний. Есть также данные о попытке заключенных вырваться из местной тюрьмы.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в четверг, что в события в Новой Каледонии вмешиваются власти Азербайджана.

«Это не фантазии. К сожалению, некоторые сепаратисты договорились с Азербайджаном», — сказал министр внутренних дел в интервью телеканалу France 2. Он добавил, что «даже если и были попытки вмешаться, Франция все равно сохраняет суверенитет над собственной территорией».

О каком именно вмешательстве идет речь, Дарманен не уточнил, однако в ответ на это обвинение пресс-служба азербайджанского МИД опубликовала специальное заявление, где «полностью отвергает необоснованные мнения французского министра».

«Вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в поддержке протестов в поддержку независимости в Новой Каледонии, министру внутренних дел Франции следует сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских регионов, которая привела к таким протестам, — утверждается в официальном заявлении Баку. — Мы еще раз призываем Францию прекратить необоснованные претензии в адрес нашей страны».

Некоторые представители французских властей полагают, что антиколониальная риторика Азербайджана в существенной степени инициирована Москвой.

Издание POLITICO цитирует попросившего об анонимности сотрудника французской разведки, который, в частности, заявил, что «деятельность России и Азербайджана в Новой Каледонии» по продвижению антиколониального нарратива ведется «уже на протяжении нескольких недель, даже нескольких месяцев».

Другой источник в правительстве Франции, также попросивший не называть его имени, сообщил агентству Франс-пресс, что в среду проазербайджанские социальные сети разместили отретушированный снимок, на котором якобы изображены два белых полицейских с винтовками, направленными на мертвых канаков.

«Это довольно масштабная кампания: этими аккаунтами создано порядка 4000 таких постов», — заверил он.

Новая Каледония — это заморская территория Франции, расположенная между Австралией и Фиджи, Париж объявил ее своей колонией в 1853 году.