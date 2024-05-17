ЕС заморозит заявку Грузии на членство за принятие закона об иноагентах, - Financial Times

CentralAsia (CA) - Евросоюз планирует заморозить заявку Грузии о вступлении в блок на неопределенный срок, если в стране вступит в силу закон об иноагентах, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Еврокомиссия ранее предупреждала, что принятие закона станет препятствием для Тбилиси на пути в ЕС.

«Мы очень четко дали понять, что это (закон) — провокация»,— сообщил один из европейских чиновников, с которыми поговорила газета.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархели в совместном заявлении сообщали, что содержание грузинского закона об иноагентах не соответствует нормам и ценностям Евросоюза. По их словам, его вступление в силу подорвет работу независимых СМИ и деятельность гражданского общества.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна применить вето против закона об иноагентах. В случае, если закон все-таки вступит в силу, США будут вынуждены фундаментально пересмотреть двусторонние отношения с Грузией, отметила пресс-секретарь.

14 мая парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем чтении. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что наложит на него вето. При этом парламент может обойти его, если большинство депутатов проголосуют против решения президента. У партии «Грузинская мечта», которая инициировала законопроект, в парламенте 84 места из 150.