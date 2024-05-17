Российские компании проявляют большой интерес к строительству канала Кош-Тепе в Афганистане, - глава делового центра РФ Хабибуллин

CentralAsia (CA) - Товарооборот между Россией и Афганистаном после ухода сил США и НАТО в августе 2021 года существенно вырос и достиг $1 млрд, заявил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. Он рассказал агентству «РИА Новости», что основными сферами торговли является газ, нефтепродукты, мука и пшеница, а в последнее время и молочная продукция.

По его словам, в 2022 году товарооборот между государствами составлял около $170 млн, а в текущем году показатель «перешагнул отметку в $1 млрд». Господин Хабибуллин связывает такие темпы роста с приходом к власти «Талибана» (движение запрещено в России и признано террористическим) и уходом сил США и НАТО, которые «всячески препятствовали активному развитию экономических и политических отношений между двумя странами».

Кроме того, Рустама Хабибуллина цитирует газета «Коммерсант». «Россия намерена создавать рабочие места в Афганистане и инвестировать в локальные проекты. Это те же заводы, фабрики, сельское хозяйство, в том числе высокий интерес представляет строительство водного канала Кош-Тепа. Ряд наших компаний оформляют в долгосрочную аренду земельные участки для сельхознужд рядом с этим каналом»,— пишет газета.

Протяженность нового канала должна составить 285 км, ширина – 100 метров, глубина – 8,5 метра. Канал берет начало из Амударьи в уезде Калдар провинции Балх. Воду в канал будут забирать из этой же реки. Пропускная способность канала составит 650 куб. метров в секунду.



Строительство началось в марте 2022 года. Первый участок канала протяженностью 108 км был завершен и наполнен водой 19 мая 2023 года.

Новый канал может обострить дефицит воды в регионе, особенно в Узбекистане и Туркменистане.