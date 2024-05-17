Токаеву 71. В Акорде рассказали как президент Казахстана проведёт день рождение

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполняется 71 год. В пресс-службе главы государства рассказали, как президент проведёт этот день.

Советник – пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что глава государства по-прежнему не празднует свой день рождения.

«Для Касым-Жомарта Токаева это обычный трудовой день. Президент будет на рабочем месте. Никаких мероприятий в связи с этой датой не планируется, сотрудников администрации вновь попросили воздержаться от поздравлений», – отметил Берик Уали.

В прошлом году глава государства также провёл 17 мая в обычном рабочем режиме.

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