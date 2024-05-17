Сильные ливни затопили Ашхабад
- Туркменистан, погода
- 12:14, 17 мая 2024
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CentralAsia (TM) - В Ашхабаде несколько дней идут сильные ливни. Как сообщает «Метеожурнал», за 14 и 15 мая в столице Туркменистана выпало 21 мм осадков, а всего с начала месяца — 80 мм. Это 3,5 месячных нормы.
Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», из-за ливней Ашхабад начало затапливать. Большое количество воды скопилось в автотранспортных тоннелях под железнодорожными путями.
На некоторых улицах города работает спецтехника, с помощью которой коммунальные службы откачивают воду.
Сильные дожди сохраняться в Туркменистане по крайне мере до 19 мая.
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