ООН: Сектор Газа фактически перестал получать топливо

CentralAsia (CA) - В сектор Газа фактически прекратило поступать топливо для гуманитарных операций из-за активизации военных действий Израиля, сообщил заместитель постпреда главы ООН Фархан Хак. Он уточнил, что самый большой недостаток топлива — на юге анклава.

«Ситуация с поставками топлива критическая. Фактически, поступление топлива (в анклав) остановилось с началом операции в Рафахе, за небольшими исключениями»,— рассказал Хак на брифинге.

С 7 октября 2023 года длится война Израиля и палестинского движения «Хамас». 6 мая Израиль объявил о подготовке к эвакуации населения восточных районов Рафаха. 7 мая израильская армия заявила о начале военной операции в городе, в тот же день она взяла под контроль одноименный КПП на границе сектора Газа с Египтом. После этого Пентагон приостановил поставку военной помощи Израилю