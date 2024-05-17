Массированная атака дронами Крыма и российских городов. В Новороссийске обесточен порт

Пожар на НПЗ в Туапсе

CentralAsia (CA) - В ночь на пятницу три региона России и аннексированный Крым были атакованы более чем 100 беспилотниками, следует из сообщения российского Минобороны.

Согласно заявлению, 51 дрон-камикадзе был уничтожен или перехвачен над территорией Крыма, 44 беспилотника — над Краснодарским краем, еще шесть дронов сбили или перехватили на Белгородской областью и один над Курской, утверждает военное ведомство.

В Краснодарском крае под удар попали Новороссийск и Туапсе. Губернатор края Вениамин Кондратьев ночью заявил, что при атаке на Новороссийск было подавлено более 10 беспилотников, «возникли локальные возгорания».

Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что во время массированной атаки на город прозвучало более 30 взрывов. «С трех примерно часов ночи слышно выстрелы и взрывы. В четыре утра включили сирену воздушной тревоги, — рассказал каналу местный житель. — Выстрелы и взрывы до сих пор, а сейчас пять утра».

Сигнал воздушной тревоги в Новороссийске отменили только после 7:00. До этого времени не начинал работать общественный транспорт, а жителей города просили не выходить из дома «ни в школу, ни на работу».

Что было целью атаки в Новороссийске, власти не сообщают. Телеграм-канал Astra утверждает, что после взрывов был обесточен порт.

В другом черноморском городе в Краснодарском крае беспилотники атаковали Туапсинский НПЗ, который уже не раз был мишенью дронов, как и другие объекты нефтепереработки в России. Очевидцы сняли видео с падением беспилотника и пожаром на территории завода.

Всего было два дрона, в результате падения одного из низ произошло возгорание на территории НПЗ, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб краевой администрации. Пожар локализовали, но еще не потушили.

В аннексированном Севастополе отменили занятия в школах и детсадах из-за веерных отключений электричества, так как после массированной атаки на город повреждена подстанция «Севастополь», следует из заявления губернатора Михаила Развожаева (Россия аннексировала Крым в 2014 году). На ремонт потребуется не менее суток.

В поселке Октябрьский, который находится под Белгородом, погибли женщина и ее четырехлетний сын, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира.

Украинская сторона официально не комментировала эти заявления.