В Южной Корее прошло соревнование по ничегонеделанию. Фото

CentralAsia (CA) - В Сеуле более 100 человек собрались на ковриках для йоги, чтобы посоревноваться в умении ничего не делать, сообщает CNN.

Ежегодное соревнование Space-out, которое является отчасти физическим испытанием, отчасти произведением искусства и отчасти отдыхом от гиперконкурентного общества Южной Кореи, выявляет того, кто лучше всех справится с задачей «отвлечься» на 90 минут, не засыпая, не проверяя телефон и не разговаривая.

«Обычно у меня много забот и стресса, поэтому я подал заявку на участие, потому что подумал, что было бы здорово сбросить стресс и заботы, разрядившись на конкурсе», – сказал 26-летний YouTube-блогер Ким Сок Хван.

Сердечный ритм участников отслеживался, а зрители голосовали за 10 полюбившихся конкурсантов. Тот, у кого из 10 участников самый стабильный пульс, получает приз.

Среди участников был и конькобежец Квак Юн-ги, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Он занял третье место.

«За 30 лет тренировок ни разу не отдохнул как следует. Я слышал, что здесь можно очистить разум и отдохнуть хотя бы в течение этого времени, поэтому я пришел сюда с мыслью: «Вау, это то, что мне так нужно», – сказал 34-летний конькобежец.

На участие в конкурсе, организованном городскими властями, подали заявки более четырёх тысяч человек. В число 117 отобранных конкурсантов вошли люди самого разного возраста – от детей, учащихся во втором классе, до пожилых.

В этом году конкурс Space-out отмечает десятую годовщину. Его основала художница под псевдонимом Woopsyang после того, как пережила сильное выгорание.

«Я задавалась вопросом, почему мне так хочется ничего не делать. Я поняла, что моё беспокойство вызвано сравнением себя с другими людьми, ведущими насыщенную жизнь. Этот конкурс говорит вам, что безделье – это не пустая трата времени, а время, которое вам действительно нужно. Кроме того, конкурс – это ещё и перформанс. Хотя участники конкурса не двигаются с места, зрители постоянно перемещаются. Моей целью было создать визуальный контраст между группой, которая ничего не делает, и группой, которая занята», – сказала художница.

С тех пор как в 2014 году в Сеуле был проведён первый конкурс Space-out, он получил международное распространение. Подобные конкурсы с точно такими же условиями проходили в таких городах, как Пекин, Роттердам, Тайбэй, Гонконг и Токио.

В этом году конкурс в Сеуле выиграла диктор-фрилансер Квон Со-а, которая работает на нескольких работах, и получила приз в виде скульптуры Огюста Родена «Мыслитель» и специальную грамоту.

«Корея – это такая конкурентная страна, где люди думают, что если они ничего не делают, то они немного отстают. Но я думаю, что каждый должен иметь свой собственный темп жизни и иногда просто расслабляться. Ничегонеделание полезно как для психического, так и для физического здоровья, потому что вашему телу нужно расслабиться, а тело может расслабиться только тогда, когда расслабляется мозг», – сказала Квон Со-а.