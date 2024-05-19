Археологи обнаружили таинственный «вход» возле пирамиды Хеопса. Фото

Вид структур, которые обнаружили археологи

CentralAsia (CA) - Археологи нашли таинственные структуры, которые были скрыты под поверхностью возле Великой египетской пирамиды Хеопса, которые могут быть неизвестной гробницей, которую построили 4 500 лет назад. Об этом пишет Mail Online.

Команда исследователей использовала для этого георадар на Западном кладбище Гизы и обнаружила L-образную аномалию, которая оказалась входом в камеру внизу. В этом захоронении находятся останки царя Хуфу, который заказал строительство известной пирамиды для членов его семьи и высокопоставленных чиновников, поэтому можно сделать предположение, что под песками может быть еще одна элитная гробница, пишет издание.

Отмечается, что L-образное сооружение расположено на глубине до шести футов под поверхностью и засыпано песком, что, как считают исследователи, было сделано специально после его сооружения, чтобы заблокировать вход в «камеру», которая находится почти на 30 футов (9 метров) ниже.

«Структура, вызывающая аномалии, может быть вертикальными стенами из известняка или шахтами, ведущими к структуре гробницы», - отметили ученые в своем исследовании.

В то же время они отметили, что для того, чтобы определить ее истинную идентичность, необходимо будет провести дальнейшее расследование. Также команда использовала метод томографии электрического сопротивления, который позволяет картографировать геологические вариации.

Отмечается, что структуры были обнаружены на «пустом участке» без видимых структур и в основном с ровной поверхностью с уплотненным песком на поверхности. Благодаря сканерам команда исследователей выяснила, что L-образный объект имеет длину около 32 футов (почти 10 метров) и ширину примерно 49 футов (почти 15 метров). В свою очередь второе сооружение имеет 32 фута в окружности, что может быть смесью песка и гравия или даже открытой пустотой.

А второе сооружение имеет 32 фута (почти 10 метров) в окружности, что может быть смесью песка и гравия или даже открытой пустотой.

По предположениям исследователей, это может быть так называемая мастаба, то есть подземная прямоугольная гробница с плоской крышей, которая обычно строилась из известняка или сырцового кирпича.

«Она имеет вертикальную шахту, соединенную с подземной камерой. Большинство таких объектов погребены под вскрышными песками, и определить их точное географическое место с поверхности нелегко. При таких условиях их расположение можно определить с помощью методов неглубокой геофизической разведки», - отметили в исследовании.

Сооружения были обнаружены в "пустой зоне" без видимых структур и на ровной земле с утрамбованным песком на поверхности

Первый автор исследования Мотоюки Сато, профессор Центра исследований Северо-Восточной Азии в Университете Тохоку в Японии, рассказал Live Science, что он и его команда уверены, что структуры не являются естественным явлением, ведь «их форма слишком резкая».

С помощью сканеров команда определила, что L-образный элемент имеет длину около 32 футов и ширину около 49 футов

Известно, что высота Великой пирамиды достигает более 480 футов (146 метров), а длина каждой стороны основания составляет 755 футов (230 метров). Такие данные делают ее самым большим сооружением, которое создали люди на Земле.

Две меньшие пирамиды были построены позже - одна для четвертого из восьми царей 4-й династии Хафра, а другая для Менкаура, пятого царя 4-й династии.